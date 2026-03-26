Aiロボティクスが展開するスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」は、「生ビタミンC（※1）」「生レチノール（※2）」「生アゼライン酸（※3）」を、Yunth史上最大量（※4）配合したシートマスク「Pure Mask」シリーズ全3種を、4月1日より全国発売します。なお、3月3日よりバラエティストアにて先行発売しています。※1アスコルビン酸（保湿）※2レチノール（保湿）※3アゼライン酸（保湿）※42026年3月時点Yunth商品にお