スコットランド、イングランドと戦う３月の連戦で、冨安健洋と安藤智哉がいずれも怪我で不参加。守備陣にとっては痛手なはずだが、ディフェンスリーダーのひとりである谷口彰悟はそれをどう受け止めているのか。「今回は怪我で２人、他にも負傷者がいる点は心配な部分がある」そう素直な心境を覗かせる反面、「今回集まったメンバーで良い関係性を築きたい」とモチベーションを高めている。「ディフェンスは誰と組んでも良いパ