木村拓哉が自身のInstagramを更新。ゴルフグローブをはめた自撮りショットとともに、久々の感覚に苦戦していることを明かした。 【写真＆動画】木村拓哉のプライベートショット／ゴルフスイング動画／過去のゴルフ関連ショット ■木村拓哉「ヤバい……。」 公開された写真で木村は、ナチュラルなヘアにサングラス、VANSのトレーナーを合わせたラフなスタイルで登場。さらに、自身がブランドアンバサダ&