Snow Manの宮舘涼太が、3月25日発売の『OCEANS』5月号に登場。特集「デニムは、人だ」の企画内で、「BerBerJin」藤原裕による“秘密の接客”を受けたことが紹介され、誌面カットにも注目が集まっている。 【写真】白シャツ×デニムを着こなす宮舘涼太／宮舘涼太のデニムコーデ ■宮舘涼太ら『OCEANS』5月号「デニムは、人だ」企画に登場 同企画では、藤原が常連7人の私物デニムに合わせる服をセレクト。宮舘もそのひとり