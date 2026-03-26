26日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比250円安の5万3260円と急落。日経平均株価の前場現物終値5万3658.47円に対しては398.47円安。出来高は2万3595枚となっている。 TOPIX先物期近は3603.5ポイントと前日比21ポイント安、現物終値比36.34ポイント安で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 53260