「齋藤正勝のマーケット情報最前線」、3月25日19時からLIVEでお送りした2026年3月号、最初の話題はやはり、世界中の投資家が注視するイラン戦争の現状と、今後の展開について。 「本当に久しぶりに、この１カ月は全くポジションを変えなかった。原油から株式、為替、仮想通貨と、今の状況ではロングでもショートでも自信を持って買えるアセットが何もない」 司会の岸田恵美子さんから、最近の投資動向を聞