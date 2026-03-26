今季のメジャーリーグがいよいよ開幕。球団史上初の3連覇を目指すドジャースは26日（日本時間27日）、地元で同地区ダイヤモンドバックスとの開幕戦に臨む。米ポッドキャスト番組『ドジャース・テリトリー』は25日（同26日）、球団史上初の3連覇に挑むドジャースの今季を展望。「最良のシナリオ」と「最悪のシナリオ」について議論を交わした。 ■「擁護派」ウー記者も懸念示す佐々木朗