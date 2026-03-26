一家4人が殺害された事件で再審無罪が確定した袴田巖さんが検事総長に名誉を毀損されたとして国を訴えた損害賠償訴訟で、国は棄却を求めて争う考えを示しました。この裁判は1966年に起きた一家4人殺害事件の犯人として一度、死刑判決を受け、その後の再審で無罪となった袴田巖さんが国を訴えたものです。再審の無罪判決をめぐり、畝本直美検事総長は「判決は多くの問題を含み、到底承服できない」などとする談話を発表。袴田さんの