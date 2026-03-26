2026年3月25日、中国メディアの第一財経は、中国の玩具メーカー・ポップマートが発表した2025年12月期決算で過去最高益を記録する一方で、先行きの不透明感から株価は下落したと報じた。記事は、25日に発表されたポップマートの25年12月期決算で売上高が前年比184．7％増の371億2000万元（約8170億円）、調整後純利益が同284．5％増の130億8000万元（約2880億円）と、いずれも過去最高を記録したと紹介した。そして、爆発的成長の