お笑いコンビ・鬼越トマホークの金ちゃんが25日、自身のXを更新し、子役時代にドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』に出演していたことを明かし、登場シーンの場面カットを公開した。【写真】すげぇ！当時は体重100キロ超子役時代の鬼越トマホーク金ちゃん1997年放送のドラマ『ぼくらの勇気 未満都市』は、大人が死に絶え子供たちだけになった無秩序な混乱が広がる街に潜入した高校生のヤマト（堂本光一）とタケル（堂本剛）が、