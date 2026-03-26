ダイドードリンコは、クラシエのタブレット「FRISK（フリスク）」のライセンスを使用した炭酸飲料「超！クールスパークリング フリスクレモン＆ライム」を、自動販売機では2026年3月30日に、量販店などでは6月22日に発売する。クエン酸とナトリウムを配合、熱中症対策にも従来の「FRISK SPARKLING」シリーズと比べ炭酸を強化したといい、しっかりとした冷涼感と飲みやすさを両立。レモンとライムの甘酸っぱくフルーティーな味わい