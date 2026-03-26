サンエックスは、ハンバーガーショップ「ゼッテリア」を展開するバーガー・ワンとコラボレーションし、限定商品「みんなでもぐもぐ♪ ぜっぴんキッズセット」を4月1日より期間限定で販売する。【写真】サンエックスユニバースが集結「みんなでもぐもぐ♪」ゼッテリア限定コラボ商品同企画は、「リラックマ」や「すみっコぐらし」、「たれぱんだ」など人気キャラクターが集結した「サンエックスユニバース」とのコラボレーショ