ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』に参加していた、ゆま（谷村優真）とりのん（相塲星音）とりのん（多田梨音）が、8日に行われた『「今日、好きになりました。」春のミーグリ祭2026』に参加した。ゆまは「チェンマイ編」でしゅん（倉澤俊）と成立し、星音は「マクタン編」でかなと（河村叶翔）と成立。梨音は「夏休み編2025」できんご（内田金吾）と成立した。オリコンニュースでは、イベント後の3人