北海道新幹線がきょう、開業から10周年を迎えました。新函館北斗駅と新青森駅を結ぶ北海道新幹線。開業からの10年でおよそ1460万人が利用しました。利用客「青函トンネルがすごい感動した」北海道新幹線の札幌延伸はトンネル工事が難航していて、開業時期が当初の2030年度から2038年度以降に遅れる見通しです。