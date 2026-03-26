畑芽育＆志田未来がダブル主演を務めるABCテレビ 日10ドラマ『エラー』（4月12日スタート毎週日曜後10：15〜ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネット）のレギュラーキャストが発表された。坂元愛登、北里琉、原田龍二、菊川怜が出演することが決定した。【画像】2年ぶりの連続ドラマ出演…”母”役の菊川怜今作は、とある女性を死なせてしまった中田ユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・大迫未央（志田）が真実を知