「自分から誘うことが苦手な人」の心理を解説した投稿がSNSで話題を集めており、共感の声が相次いでいる。【映像】“自分から誘えない人”の思考とは？心理を解説投稿したのは、わびさん（@japanese_hare）。自分から誘うことが苦手な人の心理状態について、「自分の価値を低く考えすぎて『一緒にいると相手の時間を無駄にする』と感じてしまう」と説明。さらに「相手を大切にしたいという気持ちが強くなるほど『一緒にいては