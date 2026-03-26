「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子第21節は28日（土）から29日（日）にかけて計7つのカードが実施される。 ◼️群馬グリーンウイングス vs アランマーレ山形 ©SV.LEAGUE チャンピオンシップ進出に王手をかけている群馬。前節はSAGA久光に連敗したが、慌てる様子はない。フルセットにもつれ込んだGAME2は、オリビア・ロジャンスキが57本のスパイクを放ち、アタッ