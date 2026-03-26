リブワーク藤崎台球場に替わる新しい熊本県営野球場について、県は今日（3月26日）、移転候補地の募集を始めました。 【写真を見る】熊本県営野球場の移転候補地の募集開始！「駅近・街なか・地元負担」 藤崎台に替わる新球場はどこへ？菊陽町が意欲 木村 敬 知事「新野球場の整備にかかる移設候補地の県内市町村からの募集を、本日から開始させていただくこととします」 募集は7月24日まで、県内の市町村を対象に行わ