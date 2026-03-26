未経験から奇跡の合格を掴んだAOIAOI（大谷碧空・19歳）が、合格後の複雑な心境と強い決意を語った。【映像】ルックスが完璧、19歳女優の全身姿とパフォーマンス3月24日『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第5話が放送された。三次審査では12名から4人に絞られ、合格した4人は次なるステージ、アメリカへと向かう。総合1位の沖縄県出身のJAYLA（19歳）、5位のRIRA（20）、6位のNARU（17）、そして歌・ダンス未経験でランキング