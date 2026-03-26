歌手の華原朋美さんが自身のインスタグラムを更新。息子が保育園を卒園したことを報告しました。【写真を見る】【 華原朋美 】愛息が保育園を卒園「シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています」華原さんは「私の息子が卒園しました。」と投稿。続けて「当たり前ですが私にとって息子は本当に大切な存在です。シングルマザーとして仕事もしながら息子の成長を楽しませて頂いています。」と、喜びを綴