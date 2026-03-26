お笑いコンビ、カラテカで実業家の入江慎也さん（48）が26日、Xを更新。外国人女性とのスタッフ面接での出来事についてつづった。清掃会社の代表取締役を務める入江さんは「スリランカ人の女性の方で、弊社で働きたい方々とzoom面接をした」と書き出し、「日本人で誰を知っていますか？と聞いたら、全員が、おしん、と答えた」と応募者とのやりとりを明かした。NHK連続テレビ小説「おしん」は83年4月から84年3月まで放送され、平均