元巨人監督の高橋由伸氏（50）が26日、自身のホームページを開設した。幼少期からの経歴が写真入りで掲載され、メディアへの出演情報、さらには仕事の依頼・相談用のお問い合わせフォームも設定されている。高橋氏は3月上旬に行われたWBCでも解説者として活動。3月6日の日本の開幕戦となった台湾戦（東京ドーム）でもネットフリックスに登場し、熱戦を解説していた。ホームページのURLはhttps://yoshinobu24-timely.jp/