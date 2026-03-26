元参院議員の大野泰正被告自民党旧安倍派の政治資金パーティーを巡る裏金事件で、政治資金規正法違反（虚偽記入）の罪に問われた元参院議員大野泰正被告（66）と、政策秘書だった岩田佳子被告（62）の公判が26日、東京地裁で開かれた。検察側は「国民の政治不信を招いた悪質な犯行だ」として大野被告に罰金150万円、岩田被告に罰金50万円をそれぞれ求刑した。両被告は「政治資金収支報告書の虚偽記載は一切ない」などと無罪を