囲碁界の最高位を争う第５０期棋聖戦七番勝負（読売新聞社主催、特別協賛・サントリーホールディングス）、一力遼棋聖（２８）と挑戦者・芝野虎丸十段（２６）の最終第７局が２６日午前９時過ぎ、神奈川県箱根町の「ホテル花月園」で再開された。３勝３敗で迎えた大一番は、左辺から中央にかけて難解な戦いが続く中で１日目を終えていた。芝野十段の封じ手は、黒９７と中央を手厚く備える手だった。一力棋聖が白９８と左下に向