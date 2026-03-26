【NASCAR】第6戦 グッドイヤー400（ダーリントン・レースウェイ／日本時間3月23日）【映像】発進→違うピットに緊急停止の珍光景（実際の様子）アメリカで高い人気を誇るストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の第6戦が開催された。人気ドライバーのひとり、ライアン・ブレイニーが、他のドライバーのピットへ意図的に入った行動がファンを驚かせた。ライアン・ブレイニーといえば、ピクサーの人気アニメ映画『カーズ』シリ