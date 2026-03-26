大阪府富田林市は26日、市民会館に開設した浴場施設「喜志の湯」について、公衆浴場法に基づく府の許可を受けずに20年以上営業していたと発表した。「必要性を認識していなかった」としている。10日から臨時休業し、許可取得に向けて、ろ過器や消防用設備の改修を行う準備を進めている。市によると浴場施設は2003年に開設。市内在住の障がい者や60歳以上の人が利用でき、1日平均約20人の利用があった。浴場の水質検査を巡る府