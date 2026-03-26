中国大使館に侵入した疑いで陸上自衛官の男が逮捕された事件で、男が「犯行前に大使館の周りを見て侵入できそうな場所を探した」と供述していることがわかりました。この事件は24日、宮崎県の「えびの駐屯地」所属の陸上自衛官・村田晃大容疑者（23）が、東京・港区の中国大使館の敷地内に侵入した疑いで逮捕されたものです。その後の捜査関係者への取材で、村田容疑者が「犯行の30分ほど前から大使館の周りを見て侵入できそうな場