無料語学学習プラットフォーム「まなびね」は、令和7年度埼玉グローバル賞を受賞した医療・健康機器メーカーのICSTと提携した。授賞式の写真(左)ICST 取締役横井 和広氏、(中央)ICST 代表取締役横井 博之氏、(右)大野 元裕埼玉県知事まなびねが提供する「言語交換(Language Exchange)」は、互いの母国語を教え合うことで、相互理解を生む学習手法。この仕組みを通じて、外国人材の孤立を防ぎ、日本人の学習格差をなくすことを