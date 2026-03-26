ネットフリックスはメーガン妃とヘンリー王子の新しいドキュメント作品製作を発表したが、将来的には夫妻との関係を一掃し、ウィリアム皇太子とキャサリン皇太子妃と新たな関係を構築したいと考えているという。英紙ミラーが２６日、報じた。関係者によると、同社はキャサリン皇太子妃とウィリアム皇太子との関係をより安定した未来に繋げる手段と見なしていると考えており、経営陣は戦略的な方向転換を積極的に進めているとい