沖縄県保育士・保育所総合支援センターとエンパワー・サポートは2月から、糸満市にて潜在保育士の復帰を目的とした官民共創型の実証実験を実施している。エンパワー・サポート代表 高井(左)糸満市 當銘市長(真ん中)おき保比嘉センター長(右)同事業は、資格を持ちつつ未就業の層に対し、1日単位や短時間から始められる就業機会を提供し、無理のない現場復帰のきっかけを作るもの。保育現場の深刻な人手不足に対し、公的機関の支援知