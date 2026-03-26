ハスクバーナ・ゼノアは3月より順次、30cm2エンジン並みの協力なパワーを備えた新型バッテリー刈払機「BCi260-PRO」シリーズを販売開始する。。BCi260L-PRO(ループハンドル)同製品は、日本のユーザー向けに徹底した市場調査を行い、同社のエンジン刈払機のノウハウを投入して開発した。エンジン始動が困難な高齢者や女性にも扱いやすく、チップソーだけでなくナイロンカッタ等の各種アタッチメントにも対応したプロが使うことにも