【COCORO】 2026年 配信予定 グッドスマイルカンパニーとフロントウイングは、Windows用ノベルゲーム「COCORO」を2026年にリリースすることを明らかにした。Steamのほか、各種DL販売サイトにて配信される予定。 本作は、グッドスマイルカンパニーとフロントウイングが贈るノベルゲーム第2弾。メインヒロイン・ココロ役には「僕の心のヤバイやつ」で山田杏奈役