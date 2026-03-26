●ジャイアンツ0−7ヤンキース○＜現地時間3月25日オラクル・パーク＞ニューヨーク・ヤンキースがサンフランシスコ・ジャイアンツとの開幕戦に勝利。打っては2桁安打、投げては完封リレーと投打噛み合いを見せた。ヤンキース打線は2回表、一死一、二塁の好機から7番ホセ・カバジェロが先制の適時二塁打を放つと、8番ライアン・マクマーンが2点適時打、1番トレント・グリシャムも2点適時三塁打と続いて一挙5得点のビ