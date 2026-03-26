日本を代表する洋画家・大津英敏さんの作品展が、名古屋で開かれています。会場の名古屋栄三越では、洋画家・大津英敏さん(82)の作品33点が展示されています。大津さんがかつて過ごしたパリの風景を描いた作品は、朝日がにじむ地平の中心にエッフェル塔がそびえ立つ、縦と横の構図が印象的です。「自らの周りの環境を描くのが画家の基本」という信条から、現在拠点とする鎌倉の風景や、自身の家族を描いた作品も多く展示され