面倒な白髪染めに疲れてしまったら、白髪を自然にぼかすハイライトがおすすめです。メンテナンスがラクになるうえ、垢抜けた印象に見せてくれるのがポイント。今回は、ハイライトが得意な@sakosakosakosakoさんのInstagram投稿から、40・50代のアップデートにぴったりな「ハイライトボブ」をご紹介します。 細ハイライトが白髪を自然にぼかす @sakosakosakosakoさんが「白髪をぼかす細めハイライト」と紹介している