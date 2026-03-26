私のトレードマークであるド派手な「黄色のマウンテンジャンパー」。子どもが遠くからでも見つけてくれる「迷子防止の最強アイテム」として長年愛用していましたが、スーパーの買い物中にまさかの事件！？ 筆者の友人が体験談を語ってくれました。 私のトレードマークは黄色のジャンパー 私が長年着ている、登山用の黄色いマウンテンジャンパー。 機能性も保温性もあ