猫が『欲求不満』を抱えているサイン 1.夜中に暴れる・走り回る 猫が欲求不満を抱えているとき、よく見られる行動のひとつが「夜中の大運動会」です。 急に走り出したり、高い場所へ飛び乗ったりする様子は元気な証拠にも見えますが、エネルギーを持て余しているサインである場合も少なくありません。 猫は短時間で集中して体を動かし、獲物を追いかける本能を持っています。室内生活でその機会が少ないと、急に