ド軍本拠地に巨大看板が出現米大リーグ・ドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎える。ドジャースタジアムには、日本企業の巨大看板が出現。お馴染みのロゴに熱い視線が注がれている。本拠地ドジャースタジアムの中堅上部。現れたのは日本のカジュアル衣料の大手「ユニクロ」の看板だ。赤地に白文字で企業名が記されたお馴染みのロゴ。カナとローマ字の2枚が並び、その下には「ユニク