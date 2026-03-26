モデルで実業家のミランダ・カーが、4人の子どもを出産したことで自身の体が「本当に変わった」と率直に語った。元夫で俳優のオーランド・ブルームとの間にフリン君(15)、現在の夫で実業家のエヴァン・シュピーゲル氏との間にハート君(7)、マイルズ君(6)、ピエール君(2)を育てている。 【写真】我が子を抱く有名モデルとても「変わった」とは思えない美スタイル 豪マリ・クレー