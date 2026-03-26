第53回モンテギュー国際大会に臨むメンバーが決定した日本サッカー協会（JFA）は3月25日、フランスで開催される「第53回モンテギュー国際大会2026」に臨む日本代表メンバー20人を発表した。廣山望監督率いる若き世代のメンバーが「上野くんも飛び級だな」など注目を集めている。チームはフランス現地でトレーニングを重ね、3月31日に第1戦のペルー代表戦に臨む。その後、4月2日に第2戦でポルトガル代表、4月4日に第3戦でメキシ