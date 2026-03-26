3月25日にACLEファイナルズの組み合わせ抽選会が実施されたアジアサッカー連盟（AFC）は3月25日、AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）ファイナルズの組み合わせ抽選会を行った。日本勢からはヴィッセル神戸と町田ゼルビアが準々決勝に進出しており、対戦カードが決定。「町田これはかなり有利だな」など注目を集めている。準々決勝では東地区と西地区の勝ち上がりチームが激突する。西地区は情勢の影響でラウンド16が延期