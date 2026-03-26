TVアニメ放送開始から10周年を記念したプロジェクト『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』の締めくくりとして、完全新規制作の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日(金)から全国公開されました。その公開を記念して、TVアニメシリーズから『暗殺教室』に携わる脚本家・上江洲誠さんと今作でプロデューサーを務めた障子直登さんにお話をうかがってきました。『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』2026年3月20日（金）全国