26日未明、高知県南国市で住宅1棟を全焼する火事があり、この家に住む70代の男性の行方が分からなくなっています。火事があったのは、南国市立田の秦泉寺定治さん（74歳）の住宅です。警察によりますと26日午前1時半ごろ、近くに住む人が火事に気づき通報しました。火は木造2階建ての住宅1棟を全焼し、約3時間後に消し止められました。警察によりますと、秦泉寺さんは一人暮らしで現在も連絡が取れない状態が続いているということ