一般社団法人日本プロ野球選手会は２６日、病気の子どもとその家族を支援する公益財団法人ドナルド・マクドナルド・ハウス・チャリティーズ・ジャパンが運営する「ドナルド・マクドナルド・ハウス」を、昨年に続き１２球団、計４１人で支援することを発表した。巨人からは４選手。丸佳浩外野手が１安打につき１万円。増田陸内野手が１本塁打につき１万円。リチャード内野手が１本塁打につき１万円。赤星優志投手は内容は非公開と