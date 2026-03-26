資生堂は、コラーゲン市場売上 No.1※1サプリメントブランド「ザ・コラーゲン」が発売から30周年を迎えることを記念し、現代人が抱える疲れと美容に関する調査を実施。無意識にSNSやショート動画を見続けてしまう新たな現象「ゾンビスクロール」に注目し、これを“おつかれサイン”として捉え、全国7地域の10〜60代・2,100名を対象に調査を行ったところ、日常的にゾンビスクロールをしている女性は約8割にのぼり、多い人だと1日の