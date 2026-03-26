俳優の瀬戸康史（３７）と妹で女優の瀬戸さおり（３６）の２ショットが公開された。２５日にＴＯＫＹＯＦＭ「ＴＯＫＹＯＳＰＥＡＫＥＡＳＹ」（月〜木曜・深夜１時）の公式インスタグラムが更新され、「昨夜のお客様は瀬戸康史さんと瀬戸さおりさんでした」と、きょうだいそろってゲスト出演したことを報告した。康史は色付きの眼鏡にＭＡ−１を着たクールコーデ。妹のさおりはベージュのコート姿でにっこりとほほ笑んだ