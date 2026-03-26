◆米大リーグジャイアンツ０―７ヤンキース（２５日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）ＭＬＢの２０２６年シーズンが２５日（日本時間２６日）に開幕。オープニングナイトゲームとして、ジャイアンツ―ヤンキース戦１試合のみ先駆けて開催され、ヤンキースが快勝で初戦を飾った。ヤンキースは２回、１死から安打と死球で１死一、二塁とし、カバジェロが先制適時二塁打、マクマーンが２点適時打。ウェル