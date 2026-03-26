俳優のキム・ゴウンが主演する韓国ドラマ『ユミの細胞たち』シーズン3（スタジオドラゴン制作）のキャラクタースチールが公開された。【場面ショット】キム・ゴウンがキュートな笑顔『ユミの細胞たち3』3年ぶりに帰ってきた『ユミの細胞たち』シーズン3では、平凡だった会社員のユミが、シーズン1ではク・ウン（アン・ボヒョン）、シーズン2ではユ・バビ（ジニョン）との恋を経て、人気作家に成長した姿が描かれる。しかし刺