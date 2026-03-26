5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERのYEONJUNが、27日発売のファッション誌『ELLE Japan（エル・ジャポン）』（ハースト婦人画報社）5月号特別版の表紙に初登場する。【写真】YEONJUN、「ミュウミュウ」春夏コレクションと鮮やかに共鳴5人組グループでの鮮烈なデビューから7年、成熟した魅力をまとったYEONJUNが ELLE MENにソロで初登場。正真正銘のスター性とチャーミングな素顔。そんな相反する魅力が、スタイリッシュかつ