ふるさと納税の返礼品に関する不正問題を受け、畜産会社の代表が自治体を訪れ謝罪した。この会社は牛肉の産地や種類を偽り、複数の自治体に返礼品として提供していた。寄付額の総額は7億円を超える可能性があるという。偽装問題で社長自ら訪問謝罪鹿児島・鹿屋市役所で24日撮影されたのは、畜産会社の社長の姿だ。ふるさと納税の返礼品に産地や種類を偽装した牛肉を使用した問題で謝罪に訪れていた。水迫畜産の水迫政治社長はポケ